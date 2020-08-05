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من ميلان لباريس ومانشستر وأرسينال وصلاح ومحرز ومبابي وريبري وابوتريكة.. كيف تضامنت كرة القدم مع لبنان

August 5, 2020

حرص العديد من نجوم وأندية كرة القدم حول العالم، على إظهار تضامنهم وتعاطفهم الكبير مع الشعب اللبناني، عقب الانفجار الذي هز العاصمة بيروت أمس، وخلف عددا كبيرا من الضحايا والمصابين.

إنتر ميلان: “تابعنا بكل أسف المشاهد الصعبة المتداولة للعاصمة اللبنانية بيروت. جميعنا في إنتر نرسل دعواتنا القلبية لكل المتضررين ونتمنى السلامة للشعب اللبناني بأكمله: كلنا بيروت”.




الفرنسي فرانك ريبيري: “”كلنا بيروت”.

برشلونة: “تعازينا ودعمنا لكل المتضررين من الانفجار في بيروت. قلوبنا معكم”.

أرسنال: “بيروت نحن نفكر فيك. لبنان ابق قويا”.

مانشستر يونايتد: “إن أفكارنا وصلواتنا إلى كل من تضرر من الانفجار الأخير في بيروت”.

الزمالك المصري: “من قاهرة المعز إلى بيروت العتيقة، كل الدعم إليكم”.

المصري محمد صلاح: “صلوا من أجل لبنان”.

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الجزائري رياض محرز: “بيروت”.

الفرنسي كيليان مبابي: “كل صلواتي لضحايا الانفجار في بيروت”.

المصري محمد أبوتريكة: “مشاهد ومناظر فظيعة وكارثية ناتجة عن تفجير مرفأ بيروت حفظ الله لبنان وأهلها وتعزية لأهل لبنان فى شهدائه وندعوا الله أن يتم شفاءءه للمصابين وحفظ الله بلادنا وأوطاننا من كل سوء ومكروه”.

 

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