من ميلان لباريس ومانشستر وأرسينال وصلاح ومحرز ومبابي وريبري وابوتريكة.. كيف تضامنت كرة القدم مع لبنان

حرص العديد من نجوم وأندية كرة القدم حول العالم، على إظهار تضامنهم وتعاطفهم الكبير مع الشعب اللبناني، عقب الانفجار الذي هز العاصمة بيروت أمس، وخلف عددا كبيرا من الضحايا والمصابين.

إنتر ميلان: “تابعنا بكل أسف المشاهد الصعبة المتداولة للعاصمة اللبنانية بيروت. جميعنا في إنتر نرسل دعواتنا القلبية لكل المتضررين ونتمنى السلامة للشعب اللبناني بأكمله: كلنا بيروت”.

الفرنسي فرانك ريبيري: “”كلنا بيروت”.

برشلونة: “تعازينا ودعمنا لكل المتضررين من الانفجار في بيروت. قلوبنا معكم”.

Our condolences and support to all those affected by the explosion in Beirut. Our hearts are with you. pic.twitter.com/tpkty76obM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2020