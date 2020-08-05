من ميلان لباريس ومانشستر وأرسينال وصلاح ومحرز ومبابي وريبري وابوتريكة.. كيف تضامنت كرة القدم مع لبنان

حرص العديد من نجوم وأندية كرة القدم حول العالم، على إظهار تضامنهم وتعاطفهم الكبير مع الشعب اللبناني، عقب الانفجار الذي هز العاصمة بيروت أمس، وخلف عددا كبيرا من الضحايا والمصابين.

إنتر ميلان: “تابعنا بكل أسف المشاهد الصعبة المتداولة للعاصمة اللبنانية بيروت. جميعنا في إنتر نرسل دعواتنا القلبية لكل المتضررين ونتمنى السلامة للشعب اللبناني بأكمله: كلنا بيروت”.









تابعنا بكل أسف المشاهد الصعبة المتداولة للعاصمة اللبنانية بيروت. جميعنا في إنتر نرسل دعواتنا القلبية لكل المتضررين ونتمنى السلامة للشعب اللبناني بأكمله. #PrayForLebanon 🇱🇧 — إنتر (@Inter_ar) August 4, 2020

الفرنسي فرانك ريبيري: “”كلنا بيروت”.

برشلونة: “تعازينا ودعمنا لكل المتضررين من الانفجار في بيروت. قلوبنا معكم”.

Our condolences and support to all those affected by the explosion in Beirut. Our hearts are with you. pic.twitter.com/tpkty76obM — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2020

أرسنال: “بيروت نحن نفكر فيك. لبنان ابق قويا”.

Beirut, we’re thinking of you. Stay strong, Lebanon ❤️ — Arsenal (@Arsenal) August 4, 2020

مانشستر يونايتد: “إن أفكارنا وصلواتنا إلى كل من تضرر من الانفجار الأخير في بيروت”.

Our thoughts and prayers go out to everyone affected by the recent explosion in Beirut, Lebanon. Stay strong ❤️ — Manchester United (@ManUtd) August 4, 2020

الزمالك المصري: “من قاهرة المعز إلى بيروت العتيقة، كل الدعم إليكم”.

من قاهرة المعز إلى بيروت العتيقة، كل الدعم إليكم. 🇱🇧#PrayforBeirut pic.twitter.com/dVe38CSeC1 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 4, 2020

المصري محمد صلاح: “صلوا من أجل لبنان”.

الجزائري رياض محرز: “بيروت”.

Beyrouth ❤️🇱🇧 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 4, 2020

الفرنسي كيليان مبابي: “كل صلواتي لضحايا الانفجار في بيروت”.

🇱🇧🙏🏽😳…

Toutes mes prières vont aux victimes de cette explosion à Beyrouth. — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 4, 2020

المصري محمد أبوتريكة: “مشاهد ومناظر فظيعة وكارثية ناتجة عن تفجير مرفأ بيروت حفظ الله لبنان وأهلها وتعزية لأهل لبنان فى شهدائه وندعوا الله أن يتم شفاءءه للمصابين وحفظ الله بلادنا وأوطاننا من كل سوء ومكروه”.