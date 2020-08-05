الصوت الذي سبق العاصفة.. فيديو للحظة انفجار بيروت الكبير يخلط الأوراق

وسط تضارب المعلومات بشأن أسباب الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، ساهمت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة الانقسام بين أنصار فرضية الحادث العرضي وأصحاب فرضية الحادث المتعمد أو الهجوم.

وبعد وقت وجيز على الانفجار غير المألوف الذي ضرب المرفأ في بيروت مثيرا حالة من الهلع في المدينة التي باتت منكوبة، انتشرت عشرات الفيديوهات ترصد لحظة الحدث وسط كم هائل من المعلومات والفرضيات.









وما ساهم في انتشار الفيديوهات، وقوع انفجار أولي خفيف نسبيا ليسارع أشخاص في محيط منطقة المرفأ إلى تصوير موقع الحادث قبل أن يفاجئهم انفجار ثان ضخم متسببا بدمار هائل وموجة من الذعر والهلع.

وأسفر الانفجار الثاني عن تصاعد كرة نارية ضخمة فوق صوامع تخزين الحبوب، قبل أن تعقبها سحابة حمراء صعدت للسماء تلتها موجة أكبر عبرت المدينة بأكملها، في وقت وصل دوي الانفجار إلى خارج العاصمة.

وما يؤكد ضخامة الانفجار المعلومات التي نقلتها فرانس برس عن وصول دويه إلى قبرص، في حين عمد علماء الزلازل بقياس ضغط الانفجار، ليخلصوا أنه يعادل زلزالاً بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر.

الانفجار الذي أسفر عن مقتل وفقدان العشرات وإصابة الآلاف وتدمير مناطق واسعة في بيروت التي أعلنتها السلطات مدينة منكوبة، أعقبه كم هائل من المعلومات والفرضيات، كان أبرزها أنه ناجم عن هجوم.

وإحدى هذه الفرضيات قالت إن إسرائيل استهدفت مستودع سلاح تابع لميليشيات حزب الله المرتبطة بالنظام الإيراني، إلا أن مصدرا إسرائيليا أكد للحرة أن لا “علاقة لإسرائيل بالحادث”.

كما عمد البعض إلى نشر فيديوهات يظهر فيها جسما طائرا معتبرين أنها ترصد صاروخا خلال استهدافه موقع الحادث، ليتين أن هذه الأجسام الطائرة ليست إلا طيورا كانت تحلق في المنطقة.

وعلى وقع توالي الفيديوهات، ظهر فيديو جديد كان يصوره شخص يدعى عماد من شرفة منزله المطلة على موقع الانفجار، يغير المعادلة فهو يرصد معطيات جديدة من شأنها التأكيد أن الحادث بدأ