إيران لا تستبعد أن يكون انفجار بيروت قد تم بفعل فاعل من قبل “أعداء جبهة المقاومة”!

أشار رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية غلام رضا جلالي، إلى “احتمال أن يكون انفجار مرفأ بيروت ناجما عن فعل متعمد من قبل أعداء جبهة المقاومة”.

وقال جلالي: “هذا الاحتمال ناجم عن تحليل تداعيات الانفجار، وينبغي انتظار نتائج تحقيقات شاملة تعتزم الحكومة اللبنانية إجراءها”.









وأضاف: “حادث انفجار مرفأ بيروت ينبغي أن يكون عبرة لبقية الدول، من حيث منطقة وبروتوكولات تخزين المواد الكيميائية، ومن حيث ردة الفعل مقابل أي أحداث قد تخل يوما بنظم المجتمعات”.

وتابع: “من الضروري إخراج المنشآت الخطيرة من المدن، ومنظمة الدفاع المدني الإيراني ستضع هذا الأمر على جدول أعمالها، وستتابع بشكل جدي، لكن هذا الأمر بحاجة إلى عزيمة وطنية وعلى الحكومة أن تخطو خطواتها لتحقيق ذلك في المرحلة الأولى”.

المصدر: RT