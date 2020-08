أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى تأجيل جلسة النطق بحكم إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من 7 آب إلى 18 آب.

The STL Trial Chamber postponed the pronouncement of the Judgment in the Ayyash et al. case, from Friday 7 August 2020 to Tuesday 18 August 2020 at 11:00 AM (C.E.T.).









