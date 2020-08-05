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إطفاء برج إيفل حداداً على شهداء إنفجار بيروت

August 5, 2020

أعلنت عمدة مدينة باريس الفرنسية آن هيدالجو إطفاء برج إيفل حداداً على شهداء إنفجار مرفأ بيروت، وذلك ليل اليوم الأربعاء.

كما كشفت هيدالجو عن تقديم فرنسا مساعدة طوارئ استثنائية إلى لبنان بقيمة 100 ألف يورو، هذا وتواصلت عمدة باريس مع كل من محافظ بيروت القاضي مروان عبود ومع سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان معزية بضحايا الإنفجار.

الجمهورية

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