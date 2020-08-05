إطفاء برج إيفل حداداً على شهداء إنفجار بيروت

أعلنت عمدة مدينة باريس الفرنسية آن هيدالجو إطفاء برج إيفل حداداً على شهداء إنفجار مرفأ بيروت، وذلك ليل اليوم الأربعاء.

En solidarité avec #Beyrouth et le #Liban, la Ville de @Paris va débloquer une aide d'urgence exceptionnelle de 100.000 euros.





Ce mercredi soir à partir de minuit, nous éteindrons @LaTourEiffel pour rendre hommage à toutes les victimes. 2/2 pic.twitter.com/Nq778IVQ32 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 5, 2020

كما كشفت هيدالجو عن تقديم فرنسا مساعدة طوارئ استثنائية إلى لبنان بقيمة 100 ألف يورو، هذا وتواصلت عمدة باريس مع كل من محافظ بيروت القاضي مروان عبود ومع سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان معزية بضحايا الإنفجار.

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