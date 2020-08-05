ما هي نترات الأمونيوم؟ وما علاقة حزب الله بهذه المادة الخطيرة؟

أشارت السلطات اللبنانية إلى نترات الأمونيوم كمسبب للانفجار الهائل الذي شهدته العاصمة بيروت، مساء الثلاثاء، وهي المادة التي تسببت بالعديد من الانفجارات الصناعية على مدى عقود.

نترات الأمونيوم هي مادة بلورية عديمة اللون، تعتبر مكونا أساسيا في صناعة الأسمدة.









وكانت نترات الأمونيوم سببا في انفجار مصنع للأسمدة بولاية تكساس الأميركية، عام 2013، حيث قضى نتيجته 15 شخصا، ويعتقد أنه كان متعمدا، كما شهد مصنع للكيماويات، في مدينة تولوز الفرنسية، انفجارا، عام 2001، تسبب بمقتل 31 شخصا، لكنه حصل كان حادثا عرضيا.

وعند دمجها مع الوقود، تصبح نترات الأمونيوم مادة شديدة الانفجار، ما جعل استخدامها فعالا لأعمال الإنشاءات، ولصنع المتفجرات كما فعلت حركة طالبان.

ودخلت نترات الأمونيوم في صناعة قنبلة استخدمت بهجوم، في ولاية أوكلاهوما الأميركية، عام 1995.

وقال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، إن 2750 طنا متريا من نترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في مستودع بميناء بيروت، انفجرت ما خلف عشرات القتلى وتسبب بدمار غير مسبوق في العاصمة اللبنانية.

من جهته، أعلن المجلس الأعلى للدفاع أن الانفجار ناجم عن اشتعال 2750 طن من الأمونيوم، وهي مواد تمت مصادرتها، في العام 2014، في باخرة وتدعى “rhosus” كانت تتجه إلى أفريقيا وتعرضت لعطل في هيكلها، وأثناء تعويمها عثر على البضاعة التي على متنها وتم نقلها وتخزينها في مكان مناسب ثم نقلت إلى العنبر الرقم 12 لحفظها إلى أن يتم البت فيها لأنها بضاعة محجوزة.

مصدر للحياة.. والموت

وبحسب أستاذة الكيمياء في جامعة رود آيلاند الأميركية، جيمي أوكسلي، فإنه من الصعب إشعال الأمونيوم في ظل ظروف التخزين العادية وبدون حرارة شديدة الارتفاع، وفقا لما نقلت فرانس برس.

“إذا نظرت إلى الفيديو (انفجار بيروت) فقد رأيت الدخان الأسود ورأيت الدخان الأحمر، كان ذلك رد فعل غير مكتمل”، قالت أوكسلي.

وأضافت “لنفترض أن انفجارا صغيرا أثار رد فعل نترات الأمونيوم، سواء كان ذلك الانفجار الصغير عرضيا أو أمرا متعمدا لم أسمع به بعد”.

ذلك لأن نترات الأمونيوم مادة مؤكسِدة، تزيد من الاحتراق وتسمح للمواد الأخرى بالاشتعال بسهولة أكبر، لكنها ليست قابلة للاشتعال بحد ذاتها.

ولهذه الأسباب، تفرض جهات عدة قواعد شديدة الصرامة لتخزين المادة، تشمل أن تبقى بعيدة عن الوقود ومصادر الحرارة.

وتطلب العديد من دول الاتحاد الأوروبي إضافة كربونات الكالسيوم إلى نترات الأمونيوم، لتشكل نترات أمونيوم الكالسيوم، وهي مادة أكثر أمانا.

وشددت الولايات المتحدة الإجراءات المفروضة بشأن المادة بعد الهجوم الذي تعرضت له أوكلاهوما.

وبموجب معايير مكافحة الإرهاب في المنشآت الكيميائية، تخضع المنشآت التي تخزن أكثر من 900 كيلوغرام من نترات الأمونيوم لعمليات التفتيش.

ورغم مخاطرها، فإن ضرورة استخدامها بشكل مشروع في الزراعة والإنشاءات جعلت الاستغناء عنها أمرا صعبا، بحسب أوكسلي.

وقالت الأستاذة “لن يكون لدينا هذا العالم الحديث دون الانفجارات، ولن نطعم (الشعوب) التي لدينا اليوم دون سماد نترات الأمونيوم”.

وأضافت “نحتاج إلى نترات الأمونيوم، نحتاج فقط للانتباه جيدا لما نفعله بها”.

علاقة حزب الله بنترات الأمونيوم

رغم أن التفاصيل التامة لم تتكشف بعد، إلا أن العديد من التساؤلات تحوم حول الكم الهائل من المادة المخزنة، ووقائع سابقة تربط امتلاك عناصر في حزب الله لتلك المادة، تضمنت اعتقالهم في مناطق مختلفة حول العالم.

وبحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، في مايو، فقد زود جهاز الموساد الإسرائيلي السلطات الألمانية بمعلومات تفيد باحتفاظ عناصر مرتبطين مع حزب الله بمئات الكيلوغرامات من نترات الأمونيوم في مخزن في جنوبي ألمانيا، ما أدى لمداهمة قوات الأمن الألمانية للعناصر وضبطها.

وأعلنت ألمانيا، في أبريل، بشكل رسمي حظرها لأنشطة حزب الله على أراضيها.

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، آنذاك، إن أنشطة حزب الله “تخرق القانون الجنائي وتعارض المنظمة مفهوم التفاهم الدولي”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “تيليغراف“، فقد داهمت قوات الأمن البريطانية أربعة مواقع مرتبطة بحزب الله، وقامت باعتقال شخص، بعد الكشف عن عناصر تابعين للحزب يقومون بتخزين أطنان من نترات الأمونيوم في مصنع سري للقنابل في ضواحي العاصمة لندن.

وبحسب الصحيفة، فقد قام متطرفون مرتبطون بالحزب آنذاك بتخزين ثلاثة أطنان من نترات الأمونيوم بأكياس ثلج، في مؤامرة تم الكشف عنها من قبل السلطات، في خريف 2015.

وفي أغسطس 2015، ضبطت السلطات الكويتية ثلاثة أشخاص على ارتباط بحزب الله، قاموا بتخزين 42 ألف رطل من نترات الأمونيوم، وأكثر من 300 رطل من المتفجرات، و68 قطعة سلاح، و204 قنابل يدوية، كبنية تحتية لهجوم باستخدامها.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، في قبرص، في شهر مايو 2015، كمية تقدر بـ 420 صندوقا من نترات الأمونيوم تعود لعناصر من حزب الله وقامت بتفكيك البنية التحتية للهجوم المحتمل آنذاك.

وضبطت السلطات التايلندية، في يناير 2012، 290 لترا من نترات الأمونيوم واعتقلت أشخاص منخرطين بالأمر على ارتباط بحزب الله.

وفي عملية سابقة، تعاملت السلطات التايلندية، في مارس 1،994 مع هجوم فاشل على السفارة الإسرائيلية في البلاد، باستخدام شاحنة مفخخة تحمل موادا تضمنت طنا من نترات الأمونيوم والديزل.

الحرة