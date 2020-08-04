نحن بحاجة إلى ”كل نقطة دم” ومستشفياتنا تنزف… صرخة من قلب الفاجعة

فاجعة حلّت بنا، المستشفيات انهارت أمام عيوننا، المرضى والجرحى أمام أبواب المستشفيات وباحاتها، والدم في كل مكان. قطاعنا الصحي ينزف، غرف العمليات محطمة، الطاقم الطبي يخوض حرباً مع عدو كان يعيش بيننا قبل أن ينفجر بنا جميعاً ويتسبّب بكارثة كبرى.

في هذه اللحظة الحرجة، علينا أن ننسى خلافاتنا وتناقضاتنا، أن نترك كل شيء خلفنا ونركض لمساعدة أحبائنا في الوطن، كل نقطة دم قد نتبرع بها قد تٌنقذ حياة شخص تواجد في الوقت والمكان الخطأ. نعيش أوقات صعبة وقاسية، المرضى بالآلاف والشهداء يسقطون بالعشرات، كل مبادرة انسانية قد تُبلسم الجروح التي تنزف في هذه الساعة. نداءات انسانية من مستشفيات بيروت وضواحيها، التبرع بالدم من كل الفئات، علينا أن تكون يداً واحدة في وجه الدمار والموت!









لكل من ليس لديه حالة طبية أو مرض مزمن، لكل من هو قادر ندعوكم اليوم إلى التوّجه إلى أقرب مستشفى أو مركز للتبرع بالدم. بتبرعكم تُنقذون حياة الكثيرين، غرف العمليات مكتظة بالحالات الطارئة والحرجة، أي دقيقة تمرّ قد نخسر بها عزيزاً (شقيقاً أو أباً أو زوجاً أو رفيقاً…).

المساعدة تكون بأشكال كثيرة، نطلب من الجميع أن يمدّ يده وويساعد حسب امكانياته وقدراته، أن يفتح بيته أو يعطي من دمه، أو يُزيل آثار الدمار في المناطق.

وفي هذا الصدد، يتوّجه رئيس جمعية Donner Sang Compter يورغي تيروز عبر “النهار” بدعوة الناس “إلى مساعدة الجرحى والتبرع ليس فقط اليوم وإنما طوال هذا الأسبوع لأننا سنكون بأمس الحاجة إليهم في الأيام المقبلة. و”أشكر كل لبناني تبرع بالدم وركض لأخيه الإنسان، “عنجد شي بيرفع الراس” ، هرع الجميع لمساعدة الآخرين ولبوّا النداء. لقد شاهدتُ في أحد المستشفيات أشخاصاً جاءوا من عكار والبقاع والجنوب للتبرع. بنوك الدم مكتظة بالمتبرعين :شي بكبر القلب”.

المصدر: النهار