الاعلامي طاهر بركة معلقاً على إنفجار بيروت: كارثة وطنية كبرى وإذلال شعب… عار علينا أن نقبل!

غرد الاعلامي طاهر بركة على حسابه على تويتر معلقاً على إنفجار بيروت، فكتب: #انفجار_بيروت كارثة وطنية كبرى! لا تسمحوا لأحد بأن يخضعه لأدبيات الخلافات السياسية اللبنانية العادية فهم مَهَرَة في ذلك.هكذا يتسيدون دائماً،هكذا يجهضون أي تحرك دائماً.هذا ليس خلافاً سياسياً.هذا موضوع وطن.هذا إذلال شعب.

وختم بركة: هذه مهانة ما بعدها مهانة. عار علينا أن نقبل،عار علينا أن نقبل!







