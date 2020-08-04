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جنبلاط يسأل لصالح من أتت المواد القابلة للتفجير؟

August 4, 2020

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر قائلاً “نعم سننتظر التحقيق لكن لصالح من أتت تلك المواد القابلة للتفجير ولماذا بقيت هذه المدة الطويلة في مرفأ بيروت إلا اذا كانت هناك فرضيات أخرى؟”.

وأضاف “رحمة الله على الشهداء والشفاء العاجل للجرحى وكم هذه الوزارة ومن يحميها محلياً واقليمياً فيها لعنة وشؤم على اللبنانيين”.




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