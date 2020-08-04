أردوغان بعد انفجار بيروت: سنقف إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد تركيا لتقديم المساعدة للبنان، وذلك بعد الانفجار الذي وقع، بعد عصر اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف أردوغان في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، باللغة العربية، “أقدم التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وأسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.









وأكد قائلا “نحن في تركيا سنقف دائما إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين”.

يشار إلى أن كل من ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، ووزير الخارجية التركية، مولوود تشاويش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، قد أعلنوا جميعهم عن استعداد تركيا لتقديم يد العون والمساعدة إلى لبنان، مؤكدين أن “تركيا تقف إلى جانب لبنان في هذه الأيام الصعبة”.