الأرقام قد ترتفع… وزير الصحة: 50 قتيلاً و3 آلاف مصاب جراء انفجار بيروت!

كشف وزير الصحة حمد حسن، أن أكثر من 50 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 3 آلاف شخص في الانفجار الذي وقع في مدينة بيروت مساء الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2020.

وسبق أن نقلت قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية اللبنانية عن وزير الصحة حمد حسن قوله إن “حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جداً”.









فيما قال شهود عيان من رويترز إن انفجاراً هائلاً هز العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء مما أدى لإصابة كثيرين وتهشم واجهات زجاجية وانهيار شرفات.

في حين ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ومصدران أمنيان أن الانفجار وقع في منطقة الميناء التي تحتوي على مستودع للمفرقعات. ولم يتضح بعد سبب الانفجار أو نوعية المفرقعات التي كانت بالمستودع.