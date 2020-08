برشلونة يعرب عن دعمه لجميع متضرري انفجار بيروت.. ودعوات قلبية من باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

حرصت العديد من الأندية الأوروبية وبينها برشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان على توجيه رسائل مواساة للشعب اللبناني وحكومته، بعد الانفجار الذي وقع في بيروت عصر اليوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “تغريدة” قال فيها: “نعرب عن تعازينا ودعمنا لجميع المتضررين بانفجار بيروت… قلوبنا معكم”.

Our condolences and support to all those affected by the explosion in Beirut. Our hearts are with you. pic.twitter.com/tpkty76obM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2020