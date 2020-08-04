دياب: أتوجه بنداء عاجل إلى الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة لبنان.. نحن في مصيبة!

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن التفجير الذي شهده مرفأ بيروت اليوم وأسفر عن سقوط مئات من القتلى والجرحى لن يمر دون حساب، مشددا على أن المسؤولين عن هذا العمل سيدفعون الثمن.

وقال دياب في كلمة مقتضبة “ما حدث اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون الثمن”.









وأضاف “ستكون هناك حقائق تعلن عن ذلك المستودع الخطير الموجود من 2014”.

كما ناشد دياب الدول الصديقة بتقديم يد العون للبنان، وقال “سنتعامل على مستوى المسؤولية وأناشدكم التوحد لنضمد جراح الوطن”.

وتابع “أتوجه بنداء للدول الشقيقة والصديقة للوقوف بجانب لبنان”.

وقال “نحن في مصيبة”.