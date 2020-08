إسرائيل تنفي علاقتها بتفجير لبنان.. وزير الخارجية كشف عن ترجيحاته للأسباب الحقيقية للحادث

قال مسؤول إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2020، إن إسرائيل ليس لها علاقة بانفجار ضخم وقع في منطقة مرفأ بيروت

في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي لقناة إن 12 التلفزيونية الإسرائيلية إن الانفجار كان على الأرجح حادثاً نتج عن حريق.

كان شهود عيان من رويترز قالوا إن انفجاراً هائلاً هز العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء، مما أدى لإصابة كثيرين وتهشم واجهات زجاجية وانهيار شرفات.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt

— Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020