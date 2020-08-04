مئات الجرحى وقد يصل إلى الآلاف.. المستشفيات تناشد التبرع بالدم!!

وفق المعطيات الأولية، أشارت مستشفى اوتيل ديو إلى وجود أكثر من 500 جريح إضافة إلى عشرات المصابين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية. هذا وقالت مشفى الجامعة الأميركية في حديث للـ “النهار” عن وصول مئات الجرحى إلى الطوارئ. كما وأصيب 15 فرداً من أسرة جريدة “النهار”.

إلى ذلك، أطلقت المستشفيات في العاصمة بيروت نداءات للتبرع بالدم من جميع الفئات لجرحى إنفجار بيروت.









وفي المناطق المجاورة، وصل اكثر من 15 مصابا من مكان الانفجار الى مستشفيات صيدا. وأعلنت ادارة مستشفى “تلشيحا” فتح أبوابها لاستقبال المصابين من جرحى انفجار بيروت، اليوم، واستنفرت طواقمها الطبية والتمريضية ووضعتهم بتصرف وزارة الصحة وباقي المستشفيات بهدف تقديم المساعدة الممكنة.