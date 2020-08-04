انفجار ضخم يهز بيروت.. وشكوك بالرواية الشبه الرسمية عن إنفجار مفرقعات!!

سُمع دوي انفجار هائل في العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء 4 أغسطس/آب 2020، وشوهد دخان كثيف يتصاعد في سماء المدينة.

كما ذكرت المعلومات الأولية أنّ “الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله”. وذكرت شبكة “سكاي نيوز” أنّ “الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى”، بينما قال مراسل قناة الجزيرة إن هناك إصابات وأضراراً مادية كبيرة في الانفجار.









وشكك المواطنون بالرواية الشبه الرسمية الأولية عن إنفجار مستودع مفرقعات في المرفأ، في وقت معلوم أن حزب الله يسيطر على المرفأ ويطرح السؤال عن إذا ما كان ما حدث اليوم يأتي ضمن تصفية الحسابات بين الحزب واسرائيل

Posted by Omar Al Malla on Tuesday, August 4, 2020

إذ قال شاهد من رويترز وقناة العربية التلفزيونية إن “انفجاراً هائلاً سمع في العاصمة اللبنانية بيروت وشوهد دخان كثيف يتصاعد في سماء المدينة”، وذكرت المعلومات أنّ “انفجاراً كبيراً وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت وسمعت أصداؤه في العاصمة”.

كما اشارت تقارير إعلامية إلى أن الانفجار الضخم تسبب في أضرار بمجموعة من المباني من بينها منزل سعد الحريري.