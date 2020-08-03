فهمي: ممنوع تنظيم حفلات الزفاف.. وأرفض أن يتجاوز أحد صلاحيّاتي

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 155 إصابة جديدة (145 في صفوف المقيمين و10 في صفوف الوافدين) بكورونا ما زاد عدد الحالات المثبتة الى 4885. فيما سُجّلت حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات الى 62 حالة.

وبعد الاستثناءات التي منحها وزير الصحة حمد حسن لإقامة أعراس تراعي الضوابط الصحية، قال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ”الجمهورية”، انّ “تنظيم حفلات الزفاف خلال فترة الاقفال بسبب كورونا ممنوع، وهذا القرار من اختصاص وزارة الداخلية حصراً”، مؤكّداً رفضه ان يتجاوز أحد صلاحياته، “خصوصاً انّ التعميم حول التدابير المتخذة اثناء الاقفال يحمل توقيعي”.









ولفت الى انّه سبق له ان منع تنظيم حفلات زفاف عدة، متسائلا: “هل يجوز أن الغي أعراساً كان بعضها سيتمّ في بيئات فقيرة او متوسطة الحال، واسمح في المقابل بإقامة عرس آخر فقط لانّه من الوزن المالي الثقيل ولأنّ أصحابه من الميسورين”. وقال: “انّ أخلاقي تحول دون أن أفرّق بين الناس على اساس مستوياتهم الاجتماعية”.

وكشف انّه تمّ اخيراً تنظيم محاضر ضبط في حق 7 أعراس مخالفة لقرار الإقفال في عدد من المناطق، “ونحن مصممون على مواصلة تأدية دورنا وفق الصلاحيات الممنوحة لنا”.

الجمهورية