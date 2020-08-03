إليسا تشيد باستقالة وزير الخارجية: كسبت كل الاحترام ومحبة الناس

أشادت الفنانة إليسا بقرار السفير ​ناصيف حتى وزير الخارجية​ اللبنانى المستقيل، بالتخلى عن منصبه فى الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، التى تتواصل الدعوات الشعبية لاستقالة حكومته بالكامل، بسبب استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى البلاد، إضافة إلى أزمات انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار وغيرها من المصاعب الحياتية التى يعانى منها اللبنانيون.

وقالت إليسا، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “كل الاحترام للسفير ناصيف حتّي، لأنه قرر يفل لما خلوه، ورفض يبقى شاهد زور على حكومة ما عم تستنزف الناس وتدمر البلد، اليوم كسبت كل الاحترام وأكيد محبة الناس وشكلت نقطة أمل إنو فى ناس ولاءها للبنان بس مش لأشخاص”.