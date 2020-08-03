من البديل عن حتّي؟… إتجاه لتعيين مستشار رئيس الجمهورية شربل وهبي مكانه في وزارة الخارجية

استقبل رئيس الجمهورية ميشال #عون، قبل ظهر اليوم، في قصر #بعبدا، رئيس مجلس الوزراء حسان #دياب، وتشاور معه في استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف #حتّي والخطوات التالية. وسيظلّ الرئيسان عون ودياب في تشاور لمعالجة مسألة الاستقالة.

وتشير الأجواء السائدة إلى أنّ “الاتجاه هو لقبولها اليوم وتعيين بديل مكانه”.









وأفادت معلومات “النهار” أنّ “الاتجاه الغالب هو إلى تعيين مستشار عون شربل وهبي بديلاً من حتّي، كما أنّ التشاور بين الرئيسين كان على نحوٍ أوسع، وتطرّق إلى إمكان إجراء تعديل وزاري طفيف أم لا”.

وشربل وهبي هو المستشار الديبلوماسي الحالي لرئيس الجمهورية والأمين العام السابق في وزارة الخارجية وكان سفيراً لأكثر من أربعين سنة.

النهار