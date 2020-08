محادثات عالية المستوى بين الإمارات وإيران.. وزيرا خارجية البلدين يناقشان الوضع الإقليمي وأزمة كورونا

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الأحد 2 أغسطس/آب 2020، إنه أجرى مباحثات موضوعية وصريحة مع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، لامست مختلف القضايا التي تهم البلدين والمنطقة، كما وصف هذه المباحثات بأنها “ودية وعميقة”، وذلك خلال تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

من جانبها، قالت وكالة أنباء الإمارات “وام” إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أجرى اتصالاً مرئياً مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وتبادل الجانبان التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

هذه المباحثات، تأتي في سياق تقارب إيراني إماراتي، منذ أغسطس/ آب 2019 عقب توقيع اتفاقية “تفاهم” بين البلدين، وذلك على الرغم من كون أبو ظبي ودول الحصار، تطالب قطر بقطع علاقاتها كليا بطهران.

تغريدة ظريف: وزير الخارجية الإيراني، كتب على حسابه قائلاً “تحدثت مع وزير خارجية الإمارات حول الوضع الإقليمي والتعاون المشترك وأزمة فيروس كورونا المستجد”.

كما لفت إلى أن المحادثات التي جرت عبر الفيديو كونفرانس تناولت “التحديات الصعبة التي نواجهها في ظل اختيارات أكثر صعوبة”، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

Just had a very substantive, frank and friendly video conversation with UAE FM @ABZayed, discussing Covid as well as bilateral, regional and global situations.

We agreed to continue dialog on theme of hope—especially as region faces tough challenges, and tougher choices ahead. pic.twitter.com/lPNsujwtM3

— Javad Zarif (@JZarif) August 2, 2020