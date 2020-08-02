وزير الصحة: المشهد الإيطالي الكارثي بعيد عن لبنان… والأرقام لدينا مطمئنة

أكد وزير الصحة حمد حسن لـ”وهلق شو” إنّ الوضع والمشهد الإيطالي الكارثي بعيد عن لبنان ما دمنا مصمّمين على عدم الوصول إليه.

وقال: نحن بأمان ونريد من المواطنين أن يظلوا متأهّبين، مشيرا إلى أنّ 110 فقط من المصابين ب”كورونا” موجودون في المستشفيات وهذه الأرقام جيدة ومطمئنة.









ولفت إلى أنّ 1020 جهاز تنفّس موجودة في لبنان ونحو 25 جهاز فقط تُستخدم لمرضى “كورونا”، وندعو إلى إقفال البلد عندما يصبح في لبنان ما بين 100 و150 شخصاً مصاباً بفيروس “كورونا” بحاجة إلى أجهزة تنفس.

وقال: نعمل على تطبيق طريقة جديدة لإجراء فحوص “كورونا” في المطار باستخدام الكلاب وهذه الطريقة ترتكز على دراسة لبنانية-فرنسية.

وزير الصحة لـ #وهلق_شو: دخلنا في المرحلة الرابعة ونعمل كل ما في وسعنا كي لا ننزلق نحو الأسوأ@Hamad_hassan20 @salibi_georges pic.twitter.com/YAiuJEZBW9 — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) August 2, 2020

المصدر: الجديد