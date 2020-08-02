“من حرّف المقطع مش تعبان بالغنية”… هكذا علق ُمدير أعمال ماجدة الرومي!

علّق عوض الرومي “مُدير أعمال الفنانة ماجدة الرومي” على حذف عبارة “الثورة تولد من رحم الأحزان” من أغنية “يا بيروت” خلال حفل عيد الجيش بالقول “من حرف المقطع مش تعبان بالغنية”.

وفي حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال”، قال “يمتلك كل من الشاعر نزار قباني، كاتب الأغنية والملحن جمال سلامة، والفنانة ماجدة حقوقاً أدبية وقانونية ولا أحد يحق له تحريف أغنية بمثابة نشيد يجري في عروق جميع اللبنانيين”.









وفي سؤال عن الجهة التي غيّرت المقطع، قال عوض: “ما عرفنا ولا بدنا نعرف.. لا أحد يحل مكان الأصلي وماجدة للجميع وغنت الثورة والوطن وأكبر من هذه التفاهات”.