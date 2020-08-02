وزارة السياحة تحذر.. اتجاه لإقفال مؤسسات سياحية بالشمع الأحمر

أعلنت وزارة السياحة في بيان، أنّه وبعد ورود اتصالات عدّة وشكاوى عن مخالفات تقوم بها مؤسسات سياحية ومطاعم غير مسؤولة وعدم التزامها بتعاميم الوزارة وقرارتها، ومن منطلق حرصها على صحّة المواطنين وسلامتهم، ستتجه الوزارة إلى إقفال هذه المؤسسات بالشمع الأحمر.

وأكدت الوزارة أنّها على الرغم من الظروف الصحّية الصعبة التي نمرّ بها، سمحت بإبقاء خدمتي التوصيل المنزلي و takeaway بهدف تسهيل أمر المواطنين ودعم أصحاب المصالح دون تشكيل خطر على صحّة أحد.









ودعت الوزارة كل المواطنين إلى الإتصال على الخط الساخن للشرطة السياحية 1735 (24/24)، أو على رقم الشكاوى 01343127 (ضمن الدوام الرسمي) والإبلاغ عن أي مخالفة لمؤسسة سياحية أو مطعم يخالفون تعاميم الوزارة وقراراتها.