وزيرة المهجرين: لا أزمة دبلوماسية مع باريس.. “سيدر” توقف لان الحكومات السابقة لم تقم بالإصلاحات

أكدت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ أن “​الحكومة​ ملتزمة اليوم بمواجهة التحديات ومصرة على المواجهة طالما هي موجودة لكن التحديات كثيرة إذ استلمنا كرة نار”.

وفي حديث إذاعي، لفتت شريم إلى أن “لا ازمة دبلوماسية مع ​باريس​ وكلام ​وزير الخارجية​ الفرنسي ​جان إيف لودريان​ هو موقف للمجتمع الدولي عن التأخر في الاصلاحات لكن الوسائل الإعلامية ضخّمت الموضوع والمطالبة بالاصلاحات ليست جديدة ف”سيدر” توقف لان الحكومات السابقة لم تقم بها، نعم يجب مساعدة أنفسنا فنحن على مدى عقود لم نبن وطنا انما “مجمعات”، نواجه الواقع كما هو ولن نسمح لكرة النار التي تسلمناها ان تحرقنا!