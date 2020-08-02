الأمن الداخلي يوقف حفل زفاف فاليري أبو شقرا

كشفت الإعلامية اللبنانية يمنى شري ان القوى الأمنية في لبنان أوقفت السبت حفل زفاف ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا القفص من رجل الأعمال زياد عمّار بسبب اجراءات الحظر والتباعد الإجتماعي المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وغرّدت يمنى في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “الدرك ينفذ القانون ويوقف عرس فاليري أبو شقرا ! موقف كتير بشع بليلة العمر وفاليري ما بتستاهل غير كل خير بس يا ريت نطرتو للتلاتا أو للاربعا”.









الدرك ينفذ القانون ويوقف عرس فاليري أبو شقرا ! موقف كتير بشع بليلة العمر وفاليري ما بتستاهل غير كل خير بس يا ريت نطرتو للتلاتا أو للاربعا !#Covid_19 #كورونا #لا_للتجمعات #لبنان — Youmna Sherry (@YoumnaSherry) August 1, 2020

وكانت شري قالت في تغريدة سابقة: “عم شوف عرس فاليري ابوشقرا من بكركي حاليا على إنستغرام!! ألف مبروك وهيي من الصبايا اللي بحبن كتير، بس نحنا ليه قاعدين بالبيت؟؟في إقفال للبلد ولمنع التجمعات أو لاء؟؟! في كورونا وإجراءات أو لا؟!!”

وصدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بياناً جاء فيه: “يحذّر على الراغبين بإقامة حفلات الزفاف الاستمرار بها في الايام الخاضعة للاقفال التام والتي يمنع فيها منعًا باتًا اقامة اي نوع من الحفلات والسهرات بما فيها الزفاف”.

وأضاف البيان: “بالتالي فإن اي اذن من اي جهة أو سلطة اتى ممنوع إطلاقًا على ان يصار الى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين للقرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول التدابير والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا”.

وجدير بالذكر ان وزارة الصحة اللبنانية منحت استثناءات لإحياء عدد من حفلات الزفاف، في تباين واضح مع قرار وزارة الداخية.