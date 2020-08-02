يعقوبيان: مقبلون على كارثة حقيقية.. قريبا لا مازوت وكهرباء وانترنت

أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أنه وبعد 17 تشرين درست موضوع الاستقالة مع عدد من النواب، وقالت: “لكن المحاسبة اليوم ومواجهة السلطة ومعاقبتها تكون بالتصويت للمستقل”.

ولفتت يعقوبيان خلال برنامج الحدث الصباحي على قناة الجديد إلى أن وجودها في البرلمان اليوم مفيد جدا ” فهناك كنز من المعلومات لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الحضور والمشاركة في الجلسات واللجان النيابية”.









وحول قانون الكابيتال كونترول قالت يعقوبيان: “قانون الكابيتال كونترول يحقق العدالة والمطلوب ضمان وحماية الحسابات المصرفية الصغيرة وتحميل المسؤوليات لمن راكم الأرباح. وأحمّل المسؤولية لكل المنظومة ومن ضمنها جمعية المصارف وكل المصارف ومن الاجرام إخراج الأموال بعد ١٧ تشرين الاول”.

وحذّرت يعقوبيان قائلة: “قريبا لن يكون هناك مازوت وكهرباء والارجح لا انترنت.. هناك كارثة حقيقية بعد شهر مع انطلاق العام الدراسي”.

وأضافت: “هذه الطبقة لن تنقلب على نفسها والبديل الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، وحكومة حسان دياب ولدت ميتة ولا أحد من الوزراء صاحب قرار والمحاصصة تسير عملها. والناس التي وصلت الى الحضيض والكارثة باتت جاهزة للتغيير واذا توحدت المعارضة فهي قادرة على اكتساح نصف المجلس النيابي”.

المصدر: الجديد