نجوى_كرم توجّه تغريدة مميّزة لـ “الجيش اللبناني” في عيده!

وجّهت شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم تحيّةً ومعايدة للجيش اللبناني بمناسبة عيده ال75، الذي يصادف اليوم الأول من آب.

وجاءت تغريدتها شعرية مميزة ومعبّرةً عن حبها لجيش بلدها، مجدِّدة له إخلاصها ودعمها الدائم.









حيث كتبت عبر حسابها في تويتر هذا الصباح قائلة:

“يا جيش بلادي اللي ما حدا بيشبهك، ولا بتشبه حدا..

بحبّك بحبّك ورح ضلّ حبّك حتى اسمع بالسّما الصّدى..

الله يحميك، وبقلبو يغطّيك، من مبارح لآخر المدى..

#عيد_الجيش #الجيش_اللبناني”..

كما نشرت أغنيتها “أسرج بالليل حصانك”، التي أصدرتها منذ سنوات كتحيّة منها للجيش اللبناني.