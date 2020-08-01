السفير السعودي في لبنان وليد بخاري يقيم مأدبة عشاء للسفراء العرب بمناسبة حلول عيد الأضحى

أقام سفير السعودية في لبنان وليد بن عبد الله بخاري الليلة في مقر اقامته في اليرزة مأدبة عشاء للسفراء العرب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكان السفراء العرب قد أشادوا بنجاح موسم الحج هذا العام وبالتدابير والإجراءات الصحية المتميزة التي قامت بها المملكة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.









من جهة أخرى رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري ، باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والمكاتب التابعة لها ،أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن ننعم بوافر الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة”.

وقال معاليه: “إن مشاعر الفرح والسرور تملأ قلوب المواطنين والمقيمين بسلامة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بمغادرته من المستشفى، داعين المولى عز وجل أن يديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار”.

واكد ان عيد الأضحى هذا العام يأتي والعالم يمر بجائحة فرضت قيوداً وأوضاعاً خاصة، إلا أن حكمة قيادتنا الرشيدة تمثلت في الحرص على إقامة فريضة الحج بأعداد محدودة واشتراطات صحية تضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء حجهم بيسر وسهولة”.

وأشار إلى أن عناية القيادة الرشيدة وحكمتها في مواجهة هذه الجائحة بقدرةٍ نالت ثناءً دولياً، حيث جعلت على رأس أولوياتها صحة المواطن والمقيم وسلامتهما وتأمين احتياجاتهما الأساسية كافة، وتوفير الموارد الصحية اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية.

ودعا السفير بخاري الله سبحانه وتعالى أن “يتقبّل منهما -حفظهما الله- ما يقدّمانه من أعمالٍ كبرى في خدمة الحجاج والمعتمرين وتيسير سُبل الحج وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما وأن يمدّهما بالتوفيق والعون والسداد، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار”.