أبل تتخطى أرامكو لتصبح أعلى الشركات المدرجة قيمةً.. ارتفعت أسهمها 40% منذ بداية العام

بلغ سهم شركة أبل قمة غير مسبوقة، الجمعة 31 يوليو/تموز 2020، بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنِّعة لهواتف آيفون على تخطي أرامكو لفترة وجيزة، لاحتلال مكانةِ أكبر الشركات المدرجة في العالم قيمةً.

سهم أبل حقق قفزة إلى 412.44 دولار، مما يجعل رأسمالها السوقي عند 1.762 تريليون دولار، وذلك استناداً إلى عدد الأسهم الذي ورد في إفصاح دوريٍّ لـ”أبل”، الجمعة.









بحسب بيانات رفينيتيف، يبلغ رأس المال السوقي لأرامكو السعودية، التي صارت أكثر الشركات المدرجة قيمةً منذ طرحها العام الماضي، 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق.

السعودية كانت خططت لسلسلة من عمليات الخصخصة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، وهو ما تم العام الماضي.

بعد زيادة 6.2% حققها سهمها إلى 408.78 دولار في تعاملات منتصف اليوم، أمسى رأس المال السوقي لـ”أبل” عند 1.748 تريليون دولار. وبعد أن أعادت أبل شراء أسهم بقيمة 16 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في يونيو/حزيران، فإن عدد الأسهم غير المدرجة التي لديها أربعة مليارات و275 مليوناً و634 ألف سهم حتى 17 يوليو/تموز، بحسب الإفصاح.

بالزيادة التي حققها السهم اليوم، يكون قد زاد 40% منذ بداية العام، إذ يراهن المستثمرون على أنها وشركات تكنولوجية أمريكية أخرى ستخرج من جائحة فيروس كورونا أقوى من منافسين أصغر حجماً.

في تقريرها الفصلي، أعلنت أبل تجزئة السهم الواحد فيها إلى أربعة أسهم، إذ يبدأ التداول على أساس التغيير وفق التجزئة في 31 أغسطس/آب. وستكون هذه أول تجزئة أسهم لـ”أبل” منذ 2014.