مستشار خامنئي: أعتقد أن إسرائيل تقف وراء تفجير مرفأ بيروت ١٠٠٪

أعرب مستشار مرشد الثورة الإسلامية في ​إيران​ لشؤون الصناعات الدفاعية العسكرية ​حسين دهقان​ عن إعتقاده بأن ​اسرائيل​ تقف راء تفجير ​مرفأ بيروت​ 100%، “لأنه كان مخزن طعام للشعب ال​لبنان​ي”، مشيراً إلى أن الجميع يعرف الآن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان والقيود الحالية.

وفي حديث لوكالة “شفقنا” باللغة الفارسية، لفت إلى أنه “عندما يفعلون شيئًا ما، فإنهم يقومون بسرعة بإنشاء قصة له لجعلها قابلة للتصديق. فمثلاً يقال إن ​حزب الله​ والمقاومة هما سبب كل مشاكل اللبنانيين وهذه المتفجرات تخصهم”، مشدداً على أن “حزب الله لم يتحرك قط ضد الشعب اللبناني وخصومه”.