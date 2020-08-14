بعدما “تنبأ بانفجار مرفأ بيروت”.. ميشال حايك يشغل “السوشيال ميديا” بتنبؤ جديد قريب!

يتخوف اللبنانيون من تنبؤات الفلكي، ميشال حايك، التي تنذر بحدث ضخم سيقع في لبنان في عيد “أحد القديسين” أو “عيد السيدة” الذي يصادف ليل 14- 15 من شهر آب الجاري.

ورأى حايك في حديث لصحيفة “لوريان لوجور” أن حدثا كبيرا سيقع في لبنان ويتزامن مع عيد أحد القديسين، أو عيد العذراء، مؤكدا أنه لا يعرف تحديدا ما الذي سيحدث، لكن هذا الأمر يزعجه كثيرا.









وأضاف: “العاصفة الاقتصادية والصحية اللبنانية تهدأ مع ظهور العواصف الطبيعية في المواسم المقبلة. ولكن حتى ذلك الحين، سيكون الضرر لا يحصى، ولن يسلم شيء، وكما يقول التعبير بشكل جيد، فإن الأخضر واليابس سوف يتعرضان للتهديد”.

وتابع المنجم الفلكي: “أرى أيضا صورا مثيرة للجدل في ثلاثة أماكن: بعبدا، الحكومة، البرلمان، مع قاسم مشترك واحد: كلمة الفراغ”.

دولة ما بعرف شو بتسوى كيف تاركين واحد متل #ميشال_حايك مثلا يكب فتن و يوهم الناس إنه في شي رح يصير بين الخميس و السبت.. لا والأضرب إنه حدد مناطق كمان يلي بده يصير فيها الشي ولك عالقليلة سكروله نيعه شوي بهيدا الوقت @M_MohamedFehmi @LebISF https://t.co/p2DFDQ9PJr#انفجار_بيروت — Riadsalemeh (@Riadsalemeh1) August 12, 2020

يتخوف اللبنانيون من توقعات ميشال حايك التي تنذر بحدث ضخم سيحدث في لبنان في عيد القديسين الذي يصادف 15 من شهر أغسطس وأضاف: "العاصفة الاقتصادية والصحية اللبنانية تهدأ في المواسم المقبلة. ولكن حتى ذلك الحين، سيكون الضرر لا يحصى، ولن يسلم شيء، فإن الأخضر واليابس سوف يتعرضان للتهديد. pic.twitter.com/I1vpjrHzWX — Foochia – فوشيا (@foochia) August 12, 2020