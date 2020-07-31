ماذا يخبّىء راغب علامة بعد أغنيته “طار البلد”؟

ينشغل النجم اللبناني راغب علامة بالتحضير لأغنية جديدة سيطرحها في الأيام المقبلة، تتناول مفاصل الأزمة الاقتصادية الحادّة والمشاكل التي يعيشها لبنان والتي أوصلته إلى ما وصل اليه من بؤس وعوز وذلّ وقهر، وستشكّل صدمة حقيقة في الأوساط على غرار ما أحدثته أغنيته السابقة “طار البلد” التي وضع كلماتها الشاعر نزار فرنسيس.

إلى ذلك لا يزال النجم راغب علامة يهاجم الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان التي اتّهمها بتدمير البلد وسرقته في تغريدة لاذعة على حسابه الرسمي على “تويتر” حمل فيها بقوةّ على الدولة ونظامها الفاسد، ووصفها بأنها “دولة السرقة وحارة كلّ مين إيدو إلو”.









وقال بغضب: “إنها دولة السرقة وحارة كل مين إيدو إلو! لا حلول في لبنان طالما هذا النظام موجود! إنه نظام السرقة والمحاصصة والإجرام! الكل يسرق والكل يكذب والكل يحرق البلد ويقتل الشعب. ليس هناك أي جهة نستطيع اللجوء إليها! كلهم شركاء في الشر والسرقة وإفلاس الدولة! وهم باقون ليستمتعوا بقهر الشعب”.