طرابلس ودعت أحمد كرامي بمأتم حاشد تقدمه رؤساء ونواب

شيعت طرابلس عصر اليوم الوزير والنائب السابق أحمد مصطفى كرامي، في موكب مهيب انطلق من منزله في قصر آل كرامي في منطقة كرم القلة، تتقدمه الفرق الصوفية بصنوجها وطبولها وبيارقها، ثم حملة الأكاليل وحشد كبير من أبناء المدينة والشمال، وصولا إلى الجامع المنصوري الكبير، حيث أم المصلين على جثمان الراحل قائم مقام الإفتاء في طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ليتوجه الموكب بعد ذلك إلى مدافن العائلة في جبانة باب الرمل حيث ووري الفقيد في الثرى.

شارك في التشييع النائب نقولا نحاس ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس تمام سلام، النائب سمير الجسر ممثلا الرئيس سعد الحريري، الدكتور عبدالاله ميقاتي ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، النائبان فيصل كرامي وجهاد الصمد، كريم كبارة ممثلا النائب محمد كبارة، الوزراء السابقون احمد فتفت، أشرف ريفي، رشيد درباس ومحمد الصفدي ممثلا بأحمد الصفدي، النائب السابق قيصر معوض، المهندس معن كرامي ونجله وليد كرامي، توفيق سلطان، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، مفتي طرابلس والشمال السابق الدكتور الشيخ مالك الشعار، منسق طرابلس في “تيار المستقبل” ناصر عدرة ممثلا الأمين العام للتيار أحمد الحريري، نقيب المحامين محمد المراد، نقيب المهندسين بسام زيادة وشخصيات وفاعليات.