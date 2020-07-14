“إنجاز طبيّ جديد”… زرع قلب اصطناعيّ للمرة الأولى في لبنان!

أجرى فريق من أطباء القلب في مستشفى الرسول الأعظم برئاسة الجرَّاح محمد صعب، زرع قلب كامل إصطناعي لمريض يبلغ من العمر 22 عاماً، كان يعاني قصورا في البطين الأيسر والأيمن، جعله يمكث في أحد المستشفيات ثلاثة أشهر.

وبعد التواصل مع مركز بيروت للقلب، نقل إلى العناية المركزة، وتحضر للعملية قبل ثلاثة اسابيع من خلال الأدوية.









إشارة إلى أنها “المرة الأولى على صعيد لبنان، وفي حالات نادرة في الوطن العربي، تمت هذه العملية الجراجية، في مركز بيروت للقلب في مستشفى الرسول الاعظم وعلى رغم الظروف الصعبة التي تحيط بلبنان”، على ما جاء في بيان المستشفى.

وتجدر الإشارة أن المريض كان على لائحة الإنتظار ضمن اللجنة الوطنية لوهب الاعضاء في حال تأمن واهب، لكن صعوبة تأمين قلب طبيعي وخطورة حال المريض دفعت الى إجراء تلك العملية Total Artificial heart” “transplant من خلال فريق أطباء القلب وقد استغرقت 12 ساعة، ويهدف القلب الاصطناعي الى تقديم بديل عن القلب البشري في انتظار زرع القلب الطبيعي.

المريض الآن في حال جيدة ويخضع للمتابعة الطبية في مركز بيروت للقلب ضمن مستشفى الرسول الاعظم.