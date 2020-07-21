بايدن يعلن نيته وقف حظر السفر من دول عربية وتعليم الإسلام بالمدارس الأمريكية والدفاع عن الفلسطينيين

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنه يتمنى أن تعلم المدارس الأمريكية المزيد عن الإسلام.

وأعلن بايدن في قمة “مليون صوت مسلم” التي استضافتها مجموعة إسلامية أمريكية أنه سينهي قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دول عربية وإسلامية في اليوم الأول لرئاسته.









وألقى بايدن باللوم على ترامب في “الارتفاع غير المقبول في كراهية الإسلام”.

وأكد بايدن بأنه لن يكتب رسائل حب للطغاة والديكتاتوريين وأنه سيعمل على “تلبية المطالب الأخلاقية للأزمة الإنسانية في سوريا واليمن وغزة”.

وقال بايدن إنه سيدافع عن حقوق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم الخاصة، من بين أولويات أخرى.

وقال بايدن في رسالة للقمة :”هدفنا الأول هو إقصاء دونالد ترامب من منصبه واستبداله بشخص يمكنه البدء في شفاء أمتنا”، مشيراً إلى أن إدارته ستدفع قضايا العدالة العرقية والرعاية الصحية بأسعار معقولة وتغير المناخ والهجرة إلى ألأمام.

وأشارت صحف أمريكية أن بايدن لم يكن حذراً في المشاركة في القمة مثل هيلاري كلينتون في عام 2016 أو الرئيس السابق باراك أوباما.