ديانا حداد تصور “مش راح نختلف” دون علمها

طرحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغنياتها المنفردة المصورة بطريقة الفيديو كليب وهي بعنوان “مش راح نختلف”

على يوتيوب، والطريف أن الأغنية وهي من كلمات علي المولى، تم تصويرها خلال زيارتها السياحية إلى باريس دون علمها.









إذ شكّلت عملية إخراج الكليب مفاجأة للنجمة اللبنانية، حيث قامت المخرجة نهلة الفهد بالتعاون مع إدارة أعمالها، على تنفيذ المونتاج دون علمها من فيديوهات مصورة من إحدى رحلاتها مع ديانا إلى باريس.

وأعربت ديانا عن سعادتها بهذه “المفاجأة السارة والجميلة لها ولجمهورها”، مؤكدة “لم أكن أعلم أن الصور التي حرصت صديقتي نهلة الفهد على التقاطها لي خلال رحلتنا إلى العاصمة الفرنسية كانت بالأساس من أجل استخدامها في هذه الأغنية، فعلا فاجأتني هي وإدارة أعمالي بهذا الكليب”.

وأوضحت أن الأغنية تحمل اللون اللبناني وهي من الأغنيات القريبة إلى قلبها لما تحمله من أسلوب وكلمات مختلفة ولحن جميل جددت التعاون بها مع الملحن فضل سليمان، حيث قامت بتسجيلها وتنفيذها ما بين دبي وبيروت.