جريصاتي ينفي اتصاله بالسفير الفرنسي واعتذاره عن موقف رئيس الحكومة

أوضح مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي أن لا صحة لما نشره احد المواقع الالكترونية عن اتصال أجراه مع السفير الفرنسي برونو فوشيه، معتذرا عن موقف صدر عن رئيس الحكومة تناول فيه العلاقات اللبنانية الفرنسية.

وأشار جريصاتي، بحسب ما اشارت الوكالة الوطنية للاعلام، الى أن “ما ورد في الخبر عن اتصال سابق مع السفيرة الاميركية دوروتي شيا للاعتذار غير صحيح أيضا”.









ولفت جريصاتي الى أن “التواصل دائم بينه والسفيرين الفرنسي والاميركي، وهو يندرج ضمن مسؤولياته للبحث في العلاقات بين لبنان والبلدين الصديقين”.