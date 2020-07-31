//Put this in the section
شريط الأحداث

جريصاتي ينفي اتصاله بالسفير الفرنسي واعتذاره عن موقف رئيس الحكومة

July 31, 2020

أوضح مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي أن لا صحة لما نشره احد المواقع الالكترونية عن اتصال أجراه مع السفير الفرنسي برونو فوشيه، معتذرا عن موقف صدر عن رئيس الحكومة تناول فيه العلاقات اللبنانية الفرنسية.

وأشار جريصاتي، بحسب ما اشارت الوكالة الوطنية للاعلام، الى أن “ما ورد في الخبر عن اتصال سابق مع السفيرة الاميركية دوروتي شيا للاعتذار غير صحيح أيضا”.




ولفت جريصاتي الى أن “التواصل دائم بينه والسفيرين الفرنسي والاميركي، وهو يندرج ضمن مسؤولياته للبحث في العلاقات بين لبنان والبلدين الصديقين”.

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com