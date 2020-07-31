اليسا ترفع الصوت وتعبر عن وجع الناس: حسان دياب… “إرحل”!

طلبت الفنانة إليسا، من رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم الخميس، مغادرة منصبه.

وغردت عبر حسابها على موقع “تويتر” موجهة حديثها له: “حسان دياب أرجوك ارحل، فقط ارحل، يا له من رئيس وزراء”، ثم أرفقت مع تغريدتها هاشتاغ لكلمة “عار”.









Plz #hassandiab go ,just go , what a prime minister #shame — Elissa (@elissakh) July 30, 2020

​وسبق لإليسا أن هاجمت حكومة حسان دياب قبل أن يشكلها، إذ غردت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، عبر “تويتر”: “هيي لما كانت الحكومة من كل الألوان ما مشيت، بدكن ياها تمشي بلون واحد؟ منحترم شخصك بس من أولها حكومتك مش ظابطة”.

هيي لما كانت الحكومة من كل الألوان ما مشيت، بدكن ياها تمشي بلون واحد؟

منحترم شخصك بس من أولها حكومتك مش ظابطة @Hassan_B_Diab — Elissa (@elissakh) December 19, 2019

من ناحية أخرى، أعلنت شركة “تويتر” عن تحويل غلاف ألبوم الفنانة اللبنانية إليسا الجديد إلى “إيموجي” يظهر عند استخدام المغرّدين لهاشتاغ “صاحبة رأي”.

و”صاحبة رأي” هو اسم ألبوم الجديد للفنانة اللبنانية إليسا، واحتل الترند في عدد من الدول العربية لأكثر من مرة بانتظار إطلاق ألبومها المنتظر في الأول من شهر آب/أغسطس المقبل.

وبذلك تكون إليسا أول فنانة عربيّة تحصل على هذه الميزة من موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعدما تخطت أغنية “صاحبة رأي” في الساعات الماضية عتبة المليوني مشاهدة.