اليسا ترفع الصوت وتعبر عن وجع الناس: حسان دياب… “إرحل”!

طلبت الفنانة إليسا، من رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم الخميس، مغادرة منصبه.

وغردت عبر حسابها على موقع “تويتر” موجهة حديثها له: “حسان دياب أرجوك ارحل، فقط ارحل، يا له من رئيس وزراء”، ثم أرفقت مع تغريدتها هاشتاغ لكلمة “عار”.

Plz #hassandiab go ,just go , what a prime minister #shame

— Elissa (@elissakh) July 30, 2020