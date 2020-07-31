فيديو للحظة خروج الملك سلمان من المشفى بعد استئصال المرارة.. ظهر معه ابنه ولي العهد ومعاونوه

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الخميس 30 يوليو/تموز 2020، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر مستشفى الملك فيصل في العاصمة الرياض بعد تعافيه.

كان العاهل السعودي (84 عاماً) قد أدخل المستشفى في 20 يوليو/تموز لإجراء بعض الفحوص عقب إصابته بالتهاب في المرارة، قبل استئصالها في وقت لاحق من ذلك الأسبوع.









#فيديو| #خادم_الحرمين_الشريفين يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية.#واس pic.twitter.com/dQFFPF48Mo — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 30, 2020

في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية، ظهر الملك سلمان وهو يسير خارجاً من المستشفى وخلفه عدد من معاونيه وابنه ولي العهد الأمير محمد، وهم يضعون كمامات للوجه. وكان الملك يتكئ على عصاه كما هو معتاد.

ترأس العاهل السعودي، الذي يحكم المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والحليف المقرب من الولايات المتحدة منذ عام 2015، اجتماعاً عبر الفيديو من المستشفى الأسبوع الماضي قبل خضوعه للجراحة.

في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الحكومية، ظهر الملك وهو يقرأ ويتصفح بعض الوثائق.