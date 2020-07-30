مصرف لبنان: مديرية انظمة الدفع حولت مجموع رواتب المتقاعدين الى حسابات المصارف والبدء بدفعها تدريجيا

استلم مصرف لبنان من وزارة المالية حوالي التاسعة من صباح اليوم الملفات الخاصة برواتب واجور المتقاعدين في القطاع العام.

وعند الساعة الحادية عشر والنصف انهت مديرية انظمة الدفع في مصرف لبنان عملها وحولت مجموع الرواتب والاجور للمتقاعدين الى حسابات المصارف لدى مصرف لبنان وتم ابلاغ المصارف بذلك، وقد بادرت المصارف تدريجيا بدفع رواتب المتقاعدين.









وبحسب بيان مصرف لبنان، فقد تم ذلك رغم الاقفال التام الناتج عن انتشار فيروس كورونا.

وذكر البيان ان عدم دفع رواتب المتقاعدين امس ناتج عن عطل تقني لدى وزارة المالية.