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مصرف لبنان: مديرية انظمة الدفع حولت مجموع رواتب المتقاعدين الى حسابات المصارف والبدء بدفعها تدريجيا

July 30, 2020

استلم مصرف لبنان من وزارة المالية حوالي التاسعة من صباح اليوم الملفات الخاصة برواتب واجور المتقاعدين في القطاع العام.

وعند الساعة الحادية عشر والنصف انهت مديرية انظمة الدفع في مصرف لبنان عملها وحولت مجموع الرواتب والاجور للمتقاعدين الى حسابات المصارف لدى مصرف لبنان وتم ابلاغ المصارف بذلك، وقد بادرت المصارف تدريجيا بدفع رواتب المتقاعدين.




وبحسب بيان مصرف لبنان، فقد تم ذلك رغم الاقفال التام الناتج عن انتشار فيروس كورونا.

وذكر البيان ان عدم دفع رواتب المتقاعدين امس ناتج عن عطل تقني لدى وزارة المالية.

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