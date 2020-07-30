جامعة البلمند: “طبيب المختبر” في مستشفى الهراوي لم يلتحق يوماً بالجامعة

علّقت جامعة البلمندعلى ما جرى تداوله إعلاميّاً بأنّ “الطبيب” قاسم يزبك في مستشفى الياس الهراوي الحكومي قد أَبرز شهادة مزوَّرة صادرة عن جامعة البلمند.

وأكدت أنّ المدعو قاسم يزبك لم يلتحق يوماً بها ولم يتابع أي تحصيل علمي لديها. وبالتالي، تحتفظ جامعة البلمند بحق الملاحقة القانونيّة بجرم تزوير أي مستند أو شهادة صادرة عنها.









وكانت نتائج المختبر في مستشفى الهراوي اثارت جدلاً واسعاً بعد فضيحة نتائج فحوصات كورونا للنائب جورج عقيص ومتطوعي الصليب الاحمر اللبناني، قبل ان يتم اكتشاف ان طبيب المختبر يحمل شهادة مشكوك بأمرها.