أسود: أنا حالة سياسية مقاومة منذ عشر سنوات… تعطيل الأفكار والخطط هو ما أوصل الكهرباء إلى هذا الوضع!

أكّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب زياد أسود في حديث تلفزيوني أنّ “الصراع السياسي لتعطيل الأفكار والخطط هو ما أوصل الكهرباء إلى هذا الوضع”.

وقال في حدث خلال برنامج الحدث على قناة الجديد: “كل الأدلّة التي أملكها وتتعلق بملفات كبرى أعلنها للرأي العام وهذا سبب الهجوم عليي والعداء تجاهي. وأنا غير مؤمن بالقضاء في الملفات الكبرى التي يصل فيها الهدر الى مليارات الدولارات”، وأضاف: “بنيت شخصية زياد أسود على مسك المال العام بأمانة… أنا حالة سياسية مقاومة منذ عشر سنوات”.









وعن القرار الظني الذي صدر بملف كازينو لبنان، دعا أسود كل الاحزاب بعد الاطلاع على مضمون هذا القرار الى الاعتذار من 140 عائلة الذين تم صرفهم من الكازينو بشكل تعسفي، مشيرا الى أنه “وفي مضمون القرار الظني اعترف رئيس مجلس ادارة “انترا” محمد شعيب مقرب من حركة “أمل” أن السياسة تتحكم بالكازينو”.

وشدّد على أن: “النظام السياسي غير صالح للحكم”.