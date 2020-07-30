حوار “السحاسيح” بين وزير الداخلية ووئام وهاب!

شنّ رئيس حزب “التوحيد العربي”، الوزير السابق وئام وهاب، هجوماً عنيفاً على وزير الداخلية والبلديات، العميد محمّد فهمي، قائلاً إنّ “رستم غزالي كان قدّامي يعملّك السحسوح”.

وفي حديثه لبرنامج “نهاركم سعيد” على شاشة الـ”LBCI”، توجّه وهّاب إلى فهمي بالقول: “بدك تعمل زلمي بتكفي زلمي”، وأضاف: “صغت مرسوم تعيين ماهر الحلبي قائداً للشرطة القضائية ولا يجوز أن تذهب بالليالي وتطلب من وزير المالية غازي وزني تأخير المرسوم، فهذا عمل وطاويط”.









وخلال الحلقة، ردّ مصدر في وزارة الداخلية والبلديات على كلام وهاب بالقول: “كفى بطولات وهمية على التلفزيونات والمقابلات فمرسوم الحلبي وُقّع من قبل وزير المال وهو في السراي ووهاب يمسح تغريداته دائماً بعد السحسوح”.

‫بدكم تعرفوا منيح منيح منيح مين حكامنا في هذا الزمن الرديء. ‬‫اسمعوا وزير الداخلية ⁧‫#محمد_فهمي‬⁩ يتكلم عن ⁧‫#وئام_وهّاب‬⁩ "قبل السحسوح وبعده"، ووهاب يتحدث عن توسط وزير داخلية لبنان"الذي لا يصلح أن يكون حارساً لمصرف" عند ⁧‫#وفيق_صفا‬⁩.‬‫⁧‫#قرف‬⁩‬ Posted by Fares Khachan on Thursday, July 30, 2020

فردّ بدوره وهاب، مباشرة على الهواء قائلاً: “لما تبطّل تتواسط عند وفيق صفا (مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في “حزب الله”) معي بيبقى بحقلّك تحكي، عرفت ليش سحبت تغريداتي؟”.

وقال وهّاب: “توقف تترجّى وفيق صفا لإسحب تغريداتي، واحد متلك بياكل سحسوح وأوعى تفكر ما كنت أعرف علاقتك برستم غزالي كيف كانت كان قدامي يعملك السحسوح، أوعى شي مرة يتطاول عليي هيدا إذا شايف حالو هو وزير داخلية هلق في كم عسكري حواليه”.

وأضاف: “أنت حارس ببنك بتشتغل جابوك عملوك وزير داخلية بغفلة من الزمن، انتبه لحالك”.