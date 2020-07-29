أبقى أسعار الفائدة قرب الصفر.. الاحتياطي الفدرالي: وتيرة الاقتصاد المستقبلية غامضة

قال رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، إن الوتيرة المستقبلية لاقتصاد البلاد “غامضة بشكل استثنائي”، وحث على اتخاذ إجراءات “على جميع الأصعدة للمساعدة” في تحقيق تعاف حقيقي.

وأوضح جيروم باول خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع للجنة السياسات النقدية، أن “تزايد الإصابات بالفيروس والتدابير المتخذة للسيطرة عليه، بدأت تؤثر على الاقتصاد”. وشدد على أن التعافي الحقيقي “يعتمد في جزء كبير على نجاحنا في السيطرة على الفيروس”، وشدد على “ضرورة دعم إضافي للموازنة”.









وقد جدد الاحتياطي الفدرالي تعهده باستخدام “النطاق الكامل للأدوات” المتاح له لدعم الاقتصاد الأميركي والإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر، إلى أن يتعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وصوت كل أعضاء لجنة صناعة السياسات النقدية، لصالح الإبقاء على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة القصيرة الأجل، بين صفر في المئة و0.25 في المئة، والذي تبقى فيه منذ الخامس عشر من مارس عندما بدأ فيروس كورونا المستجد يضرب البلاد.

وقالوا في بيان في ختام اجتماع استمر يومين “في أعقاب انخفاضات حادة، تعافى النشاط الاقتصادي والتوظيف نوعا ما في الأشهر القليلة الماضية لكنهما ما زالا أقل كثيرا من مستوياتهما في بداية العام”.