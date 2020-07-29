الدولة المهترئة.. مفاجأة التحقيق في مستشفى الهراوي الحكومي: الطبيب الذي أجرى فحوص PCR يحمل شهادة طب مزورة!

دلت التحقيقات التي بدأها النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات ليل الإثنين الماضي على إثر النتائج المغلوطة في مختبر الكورونا في مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي بتزوير قام به الموقوف ق ي الذي كان يعمل في المختبر المذكور.

وتبين للقاضي بركات إن شهادة ق. ي مزورة من جامعة البلمند وأكملت مفرزة زحلة القضائية باشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع تحقيقاتها مع ق. ي وتتركز التحقيقات الحالية على تبيان صحة أوراق وشهادات أخرى .









وتبين للنيابة العامة الاستئنافية في البقاع بعدم وجود سجل باسم الطبيب قاسم يزبك في نقابة الأطباء إنما منتحل صفة الطبيب وعليه تم توقيفه على الفور بتهمة التزوير باشارة من النائب العام الاستئنافي القاضي منيف بركات. واستمعت مفرزة زحلة القضائية اليوم إلى كل من مدير المستشفى جان ميشال حجار ورئيس قسم المختبر الدكتور ناصر ابو رجيلي وتم تركهما.

وسيتم الاستماع إلى موظفين آخرين وكل ما يتطلبه التحقيق الذي اشاع جوا من الارتياح العام في مدينة زحلة وقرى القضاء الذي هاله النتائج المغلوطة.