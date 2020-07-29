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أين الحكومة ورئيسها والوزراء؟… حل ازمة رواتب المتقاعدين بعد تدخل اللواء عباس إبراهيم!!

July 29, 2020

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام انه بعد محادثات  مكثفة بين عدد من  الضباط المتقاعدين والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في ما يتعلق بأزمة رواتب المتقاعدين المستجدة اليوم قام اللواء ابراهيم بعدد من الاتصالات  مع وزارة المالية ومع رئيس جمعية المصارف سليم صفير حيث أكد المدير العام للأمن العام ان وزارة المالية قد حولت الى المصارف الاموال المستحقة لجميع المتقاعدين وان صفير اكد تعبئة آلات الatm بما تتطلبه  من مال يغطي رواتب المتقاعدين وان عملية تعبئة الآلات ستستمر يوميا وبالتالي يستطيع المتقاعدين الحصول على رواتبهم من آلات ال atm المنتشرة في مختلف فروع المصارف على كافة الاراضي اللبنانبة




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