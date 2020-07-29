//Put this in the section
شريط الأحداث

جنبلاط: استبدال حسان دياب ”يجب أن يُدرس يشكل جدي لأنه مصاب بفقدان الذاكرة“

July 29, 2020

قال وليد جنبلاط في مقابلة صحفية نشرت يوم الأربعاء إن لبنان يحتاج لرئيس وزراء جديد للمساعدة في إخراجه من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة.

وقال جنبلاط إن استبدال حسان دياب ”يجب أن يُدرس يشكل جدي لأنه مصاب بفقدان الذاكرة“ وذلك فقا لتصريحات، أكدها مكتبه، أدلى بها لصحيفة لوريون لوجور المحلية التي تصدر بالفرنسية.




وقالت الصحيفة إن جنبلاط كان يشير إلى تصريحات دياب يوم الثلاثاء التي بدا فيها أنه ينتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لربطه المساعدات للبنان بإصلاحات وباتفاق مع صندوق النقد الدولي. وزار لو دريان بيروت الأسبوع الماضي.

وقال جنبلاط ”حان الوقت لأن يدرك رعاة الحكومة فداحة الوضع الذي أدخلنا فيه (دياب) الذي يرعونه“.

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com