جنبلاط: استبدال حسان دياب ”يجب أن يُدرس يشكل جدي لأنه مصاب بفقدان الذاكرة“

قال وليد جنبلاط في مقابلة صحفية نشرت يوم الأربعاء إن لبنان يحتاج لرئيس وزراء جديد للمساعدة في إخراجه من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة.

وقال جنبلاط إن استبدال حسان دياب ”يجب أن يُدرس يشكل جدي لأنه مصاب بفقدان الذاكرة“ وذلك فقا لتصريحات، أكدها مكتبه، أدلى بها لصحيفة لوريون لوجور المحلية التي تصدر بالفرنسية.









وقالت الصحيفة إن جنبلاط كان يشير إلى تصريحات دياب يوم الثلاثاء التي بدا فيها أنه ينتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لربطه المساعدات للبنان بإصلاحات وباتفاق مع صندوق النقد الدولي. وزار لو دريان بيروت الأسبوع الماضي.

وقال جنبلاط ”حان الوقت لأن يدرك رعاة الحكومة فداحة الوضع الذي أدخلنا فيه (دياب) الذي يرعونه“.