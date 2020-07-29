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ما مصير عقد الزواج بين هيفا وهبي ومحمد وزيري.. وكيف حكَم القضاء المصري؟

July 29, 2020

مرّة أخرى، وفي أقّل من أسبوع بعد حسم النزاع حول فيلمها السينمائيّ “أشباح أوروبا”، يحكم القضاء المصريّ لصالح النجمة الأكثر جماهيرية هيفا وهبي في الدعاوى المقامة بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري، الذي خسر قضيّة إثبات زواجه منها كما كشفت هيفا في تغريدة لها عبر حسابها الرسميّ على “تويتر” جاء فيها: “محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد!”.

وأضافت هيفا متحدثة عن تفاصيل جلسة النطق بالحكم: “قضت المحكمة بجلسة اليوم بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة! شكراً المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهوداً كبيراً لإثبات الحقيقة”. وختمت تغريدتها بتوجيه كما يلي: “والشكر الأكبر للقضاء المحترم!… الحمد لله”.

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