تم ختم مسبح “السان جورج” بالشمع الأحمر بموجب محضر رقم 302/56 تاريخ 23/7/2020، بناء لإشارة المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.









ويأتي هذا الإجراء في إطار مباشرة وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يسدد أصحابها التكاليف الضريبية الناشئة عن تسوية أوضاعهم.

وكان صاحب مسبح “السان جورج” قد تبلغ أمر تحصيل بقيمة مليارين ونصف مليار ليرة الا أنه تمنع عن الدفع.

إشارة الى أن عملية التصدي للمخالفات الواقعة على الأملاك البحرية قد بدأت في مطلع شهر أيار الفائت، بعد أن باشرت القوى الأمنية باستدعاء أصحاب المخالفات البحرية لتسوية أوضاعهم وتقسيط ما يتوجب عليهم، علما أن الإيرادات المتوقع جبايتها لخزينة الدولة تقارب 18 مليون دولار سنويا، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”.