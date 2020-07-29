نهاد المشنوق لجبران باسيل: ألا تخجل؟!

غرد الوزير السابق نهاد المشنوق عبر تويتر متوجها الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سائلا إياه: “ألا تخجل؟ وأنتَ الذي عتّمت لبنان كلّه، طوال 10 أعوام، بأن تخرج على اللبنانيين بمقابلة كهربائية، مليئة بالأنوار. لماذا تتقصّد إهانة أهل هذه البلاد؟ لماذا تسخر من العاجزين الغارقين بلهيب الصيف وبالعجز عن ملاحقتكَ. لكنّ عهدكم لن يطول، والناس سيحاسبونكم”.

وسأل المشنوق وزير الطاقة: “أين ملاحقة تهريب المازوت والبنزين إلى سوريا؟ المازوت يمشي كالماء تحت عينيكَ، وأنتَ تدير وجهَكَ؟ المازوت الذي يهرّبه حلفاؤكم فيحرمون اللبنانيين من كهرباء يدفعونها مرّتين، مرّة لوزارتكَ الفاشلة ومرّة للمولّدات التي باتت لا تجد المازوت”.









وتابع يسأل: “من أين كلّ هذا الحقد الكهربائي على لبنان وعلى بيروت تحديداً”؟

المركزية